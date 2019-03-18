İşkur ile Turizm Fakültesi Arasında İşbirliği Protokolü

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Antalya İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında gerçekleştirilecek 'İşbaşı Eğitim Programı' ile öğrencilerin mesleğe hazırlanma, iş bulma ve kendini geliştirme becerilerini artırmak amaçlanıyor.

Ayrıca istihdam fuarı, kariyer günleri, stant çalışmaları, sınıf toplantıları ve sektörel oturumlar gibi ortak etkinlikler düzenlenmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, İşbaşı Eğitim Programı ile öğrencilerin İŞKUR desteği ile sektörde kendi alanlarında staj yapma olanağına kavuşacaklarını ifade etti.

Öğrencilerin mezun olduğunda hem teorik hem de uygulamalı olarak sektörü yakından tanımış olarak mesleğe adım atacağını vurgulayan Çizel, öğrencilerin iş bulmaları ve kariyerleri için de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA