İŞKUR İl Müdürü Terzi'den kısa çalışma ödeneği hatırlatması
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İŞKUR İl Müdürü Terzi'den kısa çalışma ödeneği hatırlatması

İŞKUR İl Müdürü Terzi'den kısa çalışma ödeneği hatırlatması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm sektörler için Kısa Çalışma Ödeneği'nin üç ay daha uzatılmasının ardından İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, bundan faydalanmak isteyenlerin en kısa sürede müdürlüğe başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tüm sektörler için Kısa Çalışma Ödeneği'nin üç ay daha uzatılmasının ardından İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, bundan faydalanmak isteyenlerin en kısa sürede müdürlüğe başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Terzi yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için kısıtlama tedbirleri uyguladığımız şu günlerde, işverenlere bekledikleri haber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi. 31 Mart 2021 tarihine kadar herhangi bir dönem kısa çalışma ödeneğinden faydalanmış işyerleri ve yine aynı dönemlerde faydalanan çalışanlara kısa çalışma ödeneğinden 3 ay daha faydalanma imkanı verilmiştir.

İşverenlerimizin kısa çalışma ödeneğinden tekrar faydalanabilmeleri için en kısa sürede İŞKUR İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerimizle irtibata geçmeye davet ediyoruz. Bu süreçte iş ve işlemelerin bir sekteye uğramadan, bir gecikmeye mahal vermeden yürütülebilmesi için Kurumumuza yapılacak başvurular için gecikilmemesini önemle rica ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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