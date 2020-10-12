İŞKUR güvenlik personeli alımı: En az lise mezunu bin 800 güvenlik personeli alınıyor!
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İŞKUR güvenlik personeli alımı: En az lise mezunu bin 800 güvenlik personeli alınıyor!

12.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 12.10.2020 12:14
İŞKUR güvenlik personeli alımı: En az lise mezunu bin 800 güvenlik personeli alınıyor!

İşkur güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır? En az ilkokul mezunu olmak şartıyla 1800 güvenlik çalışanı alımı İşkur üzerindne devam ediyor. İşte, güvenlik personeli alımı başvuru şartları...

Türkiye İş Kurumu, ülke genelinde güvenlik personeli alımı için başvuruları sürdürüyor. Başvuru yapacak adaylar için geneş başvuru şartları da belirlendi. Her firma ve şehire göre başvuru şartları değişiklik gösteriyor. İşkur güvenlik personeli alımı hakkında detaylar haberimizde.

İŞKUR GÜVENLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Binlerce iş arayan vatandaş, İŞKUR üzerinden en az lise mezunu olmak şartıyla güvenlik çalışanı iş ilanlarına başvuruda bulunabilecek. İşte, aranan genel şartlar:

T.C. vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Silahlı güvenlik görevlileri için 21 yaşından büyük olma şartı aranır,

Güvenlik kimlik kartı sahibi olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Kamera izleme/kullanma konusunda tecrübe sahibi olmak,

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

Askerlik görevini yapmış veya en az iki yıl tecilli olması,

Vardiyalı sisteme uygun olmak,

İletişimi kuvvetli adaylar başvuru yapabilecek.

GÜVENLİK PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bin 800 güvenlik personeli alımının gerçekleştirileceği ilana başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden yapıalcak. Adaylar, İŞKUR sistemine şifreleri ile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda meslek olarak güvenlik görevlisi seçeneği tercih edilerek açılan personel alımı ilanlarına başvuruda bulunulabilecek.

GÜVENLİK PERSONELİ BAŞVURU EKRANI...

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