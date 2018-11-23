İşkur Genel Müdürü Uzunkaya: "Torpili Olana Değil, Vasfı Olana İş Var"

Samsun İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı'na katılan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'de torpili olana değil vasfı ve mesleği olana iş imkanı olduğunu söyledi.

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Samsun Valiliği himayesinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliğinde düzenlenen, "Samsun İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (SAMİF 2018)" açıldı. Bu yıl yedincisi düzenlenen ve işgücü piyasası taraflarının bir araya geldiği, işçi ve işvereni, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, üniversite ve öğrencileri bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapıldığı fuar; Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda, 23-24 Kasım tarihlerinde 09.30-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Fuarın açılış programında bir konuşma yapan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, "Özel sektörde faaliyet gösteren biz iş adamları olarak, hepimiz biliyoruz ki ülkemizin kalkınmasının temel taşı bizleriz. He türlü koşul ve ortamda daha çok iş ve arzusu içerisinde gece gündüz çaba içerisindeyiz. Göstermiş olduğumuz bu gayretin amacı sadece kişisel kazanç elde etmek değil. Ülkemize ve kentimize hizmet etmenin istihdam sağlamanın, bir ailenin geçimine katkı verebilmenin yaşattığı duyguların tarifi yok. Biz üretirken sadece ekonomiyi büyütmüyoruz. Aynı zamanda sosyal ve kültürel kalkınmaya da büyük destek veriyoruz" dedi.

İş yeri eğitiminin önemine değinen OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, "İstihdam kelimesi sadece ekonomi kitaplarında geçen bir kelime değil. İnsanla bütünleşmiş ülkenin geleceğini etkileyen çok önemli bir kavram. Dünya çok değişti ve gelişti. Ben çok mutluyum ki biz de bu değişim ve gelişime ayak uydurmuşuz. İstihdam daha önce eğitimini bitirmiş bir kişiye odaklı değerlendirilirdi. Artık istihdamın bir şeyden sonra başlayan bir kısım olmadığının farkındayız. Bizlerin iletişimi sadece bir işçinin bir emekçinin bir kurumla buluşturulmasından öte daha işe girmeden iş yeri eğitimi ile öğrencilerimizi iş yeri ile buluşturmaya çalışıyoruz. 2016'da başlattığımız proje ile sadece 20 öğrencimiz eğitim esnasında iş hayatındayken; bugün yaklaşık 200 öğrencimiz iş yerinde eğitim yaparken çalışıyor" diye konuştu.

İstihdamın genel bir sorun olduğunu vurgulayan Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, "Çağımızda en büyük sorunun işsizlik olduğunu biliyoruz. Bu ne dünün ne bugünün ne de geleceğin sorunu. Bundan sonra daima olacak bir sorun. Biz de olduğu gibi dünyada da olan evrensel bir sorun. Bu sorunları asgariye indirmek, insanımızın huzuru ve istihdamı için yapacaklarımız var. Zaman zaman iş talepleri ile karşılaşıyoruz. Bunları çözme konusunda en büyük destekçimiz İŞKUR" şeklinde konuştu.

"23 Kasım 2018 itibariyle 1 milyon 65 bin istihdam gerçekleştirdik"

İstihdam fuarlarının işveren ile iş arayanları buluşturduğunu belirten İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Her yıl 30 büyükşehirimizde istihdam fuarları, diğer illerimiz de ise kariyer günleri etkinliği düzenleyerek iş gücü piyasası ile ilgili yakından tartışma imkanı buluyoruz. İstihdam hedeflerine erişebilme adına çalışmalarımıza emin adımlarla devam ediyoruz. 2017 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde İŞKUR olarak en fazla istihdamı gerçekleştirdiğimiz bir yıldı. 1 milyon 57 bin 249 rakamına ulaşmıştık. Bugün yani 23 Kasım 2018 itibariyle 1 milyon 65 bin istihdam gerçekleştirdik. En başarılı olduğumuz yılı, bu yılın bitmesine 40 gün kala geçmiş durumdayız. Yılın geri kalanını gece-gündüz durmadan çalışarak bu rakamları hedeflerimize taşımayı hedefliyoruz. 2002 yılında Türkiye'de 24 bin istihdam gerçekleştiren bir İŞKUR'dan yılın bitmesine 40 gün kala sadece Samsun'da 23 bin istihdamı gerçekleştiren bir kuruma olduk. Yılda 4 bin kadın istihdamını gerçekleştiren bir kurumdan Samsun'da 10,5 ayda 8 bin kadın istihdamı gerçekleştiren bir kurum haline geldik. Elbette bunu hep birlikte başardık. Bugün çok net bir şekilde şunu ifade etmek istiyorum: İŞKUR olarak Türkiye'de iş piyasasının nabzını tutan, piyasanın taleplerini tespit eden işgücü piyasası araştırmalarımız açıkça ortaya koymaktadır ki birilerinin zannettiği veya değerlendirdiği gibi değil; Türkiye'de adamı olana değil vasfı ve niteliği olanlara iş imkanları çalışma ortamları söz konusudur. İş gücü piyasasında yer almak isteyen kardeşlerimize açıkça söylüyoruz ki İŞKUR'la işbirliği içerisinde olsunlar. İş gücü piyasasının aradığı nitelikler için meslek kurslarımızdan iş başı eğitim programlarımızdan istifade ederek vasıf kazansınlar. Torpili olana değil; mesleği, vasfı, niteliği olana Türkiye'de iş var" ifadelerini kullandı.

Toplantıya İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve bazı ilçe belediye başkanları da katıldı.

"SAMİF 2018" 23-24 Kasım tarihlerinde ziyarete açık olacak. - SAMSUN