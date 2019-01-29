İşkur Genel Müdürü Uzunkaya - İstihdam Rakamları

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, iş gücü programlarına katılanların istihdamda kalma oranlarının da yüksek olduğunu belirterek, "Özellikle iş başı eğitim programlarına katılanların bir yıl üzeri istihdamda kalma oranı yüzde 91.6'dır. Yani 100 bin kişiden 92 bin kişisi hala istihdamdadır. 2015-2017 yılları noktasında baktığımızda da bu yüzde 82.9 dur. Yine meslek eğitim kurslarımızdan katılanların istihdamda olma oranları yüzde 90'ların üzerindedir." dedi.

Uzunkaya, Adana il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısın öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin istihdam kurumu olarak son dönemde işsizlikle ciddi mücadele ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planda açıkladığı gibi hem teoriğin hem pratiğin birlikte gerçekleştiği eğitimi programlarına ağırlık verdiklerini ifade eden Uzunkaya, kurum olarak tüm istihdam edilecek kesimlere farklılık ifade eden bir yaklaşımla istihdam teşviklerini ortaya koyduklarını, eğitim programları oluşturduklarını kaydetti.

İş gücü piyasasının aradığı elemana ulaştığında çalıştırmakta ve kalıcı istihdam etmekte kararlı olduğunun altını çizen Uzunkaya, bir kısım çevrelerin kendi programlarına dönük "Kısa dönemli çözüm, istihdamda kalıcı değil" dediklerini aktardı.

Uzunkaya, şöyle devam etti:

"Paylaşmak isterim ki 2017 yılında iş gücü programlarımızı katılanların, özellikle iş başı eğitim programlarına katılanların bir yıl üzeri istihdamda kalma oranı yüzde 91.6'dır. Yani 100 bin kişiden 92 bin kişisi hala istihdamdadır. 2015-2017 yılları noktasında baktığımızda da bu yüzde 82.9 dur. Yine meslek eğitim kurslarımızdan katılanların istihdamda olma oranları yüzde 90'ların üzerindedir. Sahanın isteklerini ve taleplerini tüm illerimizde yaptığımız iş gücü piyasası araştırmalarıyla tespit ediyor ve iş verenlerimizin istediği nitelikte elemanı yetiştirdiğimizde de ciddi bir başarı elde ediyoruz. "

2018 istihdamı

Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen istihdam seferberliğiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamlarına ulaştıklarını belirtti.

İstihdam için özellikle bilişim ve imalat sektöründe aranan nitelikli eleman teminine dönük teşviklerinin oranını yükselttiklerini ifade eden Uzunkaya şunları söyledi:

"Gençlerin, kadınların daha fazla istihdamda kalabilmeleri adına teşviklerimizden istifade süresi 1 yıl iken bu kesimler için 1.5 yıl olarak belirledik. Özellikle geleceğin meslekleri açısından teşviklerimizi ve eğitim programlarımızı süresini 9 aya kadar yükselttik. Yine 3 ay olan iş başı eğitim programlarımızı tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde, imalatta ve bilişim gibi alanlarda sürelerini 6 aya çıkardık. Açıkçası tüm bunları değerlendirdiğimizde 2018 yılı onca zorluklarına rağmen iç ve dış müdahale girişimlerine rağmen tarihimizin en büyük istihdamını gerçekleştirdiğimiz bir yıl olmuştur. Geçen yıl 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık ettik."

İstihdam rakamları

Uzunkaya, Türkiye'nin son dönemde tüm meselelerde olduğu gibi işsizlikle mücadele ve istihdam konusunda aldığı mesafenin, Avrupa ülkeleri ve Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinin ortaya koyduğu gibi mukayese edilmeyecek noktada olduğunu belirtti.

Uzunkaya şunları söyledi:

"Hiç bir Avrupa ülkesinin üniversite mezunu istihdamı Türkiye'den daha fazla değildir. Hiç bir Avrupa ülkesi, yine iş gücüne katılım ve istihdam oranını Türkiye kadar artırmamıştır. 2007-2017 arasında Türkiye istihdamını yüzde 41.5'ten 47.1'e çıkarmak suretiyle yüzde 5.6 oranında bir istihdam artışı gerçekleştirirken bu oran AB ülkelerinde sadece ve sadece 0.4'tür. Yine 2007-2017 arasında Türkiye, iş gücüne katılım oranını 45.5 ten 52.8'e çıkarırken artırırken AB ülkelerinde iş gücüne katılım oranını artırma miktarı yüzde 0.7 dir. Türkiyenin ise 7.3'tür. Yani işsizlik oranlarındaki rakamın bu denli değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Bu değerlendirmelerde açıkça ortaya koymaktadır ki Türkiye her yıl iş gücü piyasasına dahil olan gençlerine istihdam imkanları oluşturmakta üniversite mezunlarının, gençlerinin, kadınlarının istihdama katılım oranlarında artışı gerçekleştiren bir ülke durumundadır."

Kaynak: AA