İşkur Genel Müdür Yardımcısı Kabak Açıklaması

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Kadri Kabak, "Bundan 15 yıl önce 1 yıl içinde yaklaşık 50-60 bin civarında işe yerleştirme gerçekleştiren İŞKUR, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 vatandaşımızı iş sahibi yapmıştır." dedi.

Kabak, Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı ile Kariyer Günleri'nin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan istihdam seferberliğinin çok iyi sonuçlar ortaya çıkardığını söyledi.

İstihdam seferberliğinin 2018 yılında da devam edeceğini aktaran Kabak, şöyle konuştu:

"Geçen yılı rekorla tamamladık. Bundan 15 yıl önce 1 yıl içinde yaklaşık 50-60 bin civarında işe yerleştirme gerçekleştiren İŞKUR, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 vatandaşımızı iş sahibi yapmıştır. Nitekim 14 Aralık 2017 tarihinde yine Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirdiğimiz istihdam şurasında 2018 yılı için istihdam seferberliğinin ikinci faslı devreye konulmuştur. 2018 yılında el birliğiyle istihdam sorununa ilişkin olarak önemli çözüm yollarını üretme başarısını göstereceğiz."

İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ise toplum yararına çalışma programlarıyla vatandaşların yaralarına merhem olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından en fazla işçi istihdam eden, en fazla engelli işçi çalıştıran ve en fazla meslek edinme kursu düzenleyen firmalara plaket verildi.

Programın sonunda katılımcılar stantları gezdi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açılışa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem de katıldı.