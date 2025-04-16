İŞKUR Gençlik Programı maaş yattı mı? İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak?

İşkur Gençlik Programı kapsamında çalışan binlerce kişi, her ay belirli tarihlerde yapılan ödemeleri takip ediyor. Ancak Nisan ayı itibarıyla "İşkur Gençlik Programı maaş yattı mı?" sorusu daha da önem kazandı. Ödemelerin gecikmesi, belgelerin teslim süreçlerine ve üniversite onaylarına bağlı olarak değişebiliyor. Peki, İŞKUR Gençlik Programı maaş yattı mı? İŞKUR Gençlik Programı maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞI YATTI MI?

Mart ayına ait ödemeler henüz yapılmamıştır.

İŞKUR Gençlik Programı

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayında beklenen maaş ödemelerinin, ayın ikinci yarısında yani 15-25 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçmesi öngörülüyor. Ancak ödeme tarihleri, üniversitelerin belge gönderme hızına göre değişiklik gösterebilir.

İŞKUR Gençlik Programı

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcılara günlük 1.083 TL ödeme yapılıyor. Bu oran, haftalık çalışılan gün sayısına göre maaşa yansıtılıyor. Örneğin; haftada 1 gün çalışan bir katılımcı ayda yaklaşık 4.332 TL, haftada 2 gün çalışanlar 8.664 TL ve haftada 3 gün çalışanlar ise 12.996 TL maaş alıyor.