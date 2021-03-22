İŞKUR Erzurum'da İş Gücü Piyasası Araştırması gerçekleştirecek
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İŞKUR Erzurum'da İş Gücü Piyasası Araştırması gerçekleştirecek

22.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:50
İŞKUR Erzurum'da İş Gücü Piyasası Araştırması gerçekleştirecek

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 29 Mart-30 Nisan 2021 tarihleri arasında 430 işyeriyle iletişim kurarak "İşgücü Piyasası Araştırması" gerçekleştirecek.

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 29 Mart-30 Nisan 2021 tarihleri arasında 430 işyeriyle iletişim kurarak "İşgücü Piyasası Araştırması" gerçekleştirecek.

Erzurum genelinde gerçekleştirilen araştırma çalışanların cinsiyete göre dağılımı, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, güçlük çekilen meslekler ve durumun nedenleri araştırılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu sahada çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, " 2021 yılı başından itibaren yatırım olarak 51 milyon lira bu iş için ayırdık. İş başı eğitim programlarımız var, meslek eğitim programlarımız var, kendi engelli ve eski hükümlülere ait programlarımız bulunuyor. İstihdamın yalnızca bir işletmede olmadığı, kişi kendi işini kurabilir ise bununda bir istihdam olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Mesleki Eğitim Kursları hazırlanırken bizler için sahada çalışmak çok önem arz eder. Yılda 4 kez yaptığımız açık iş istihdamı programlarımız var. Bu programlar yani çalışmalarla sahaya iniyoruz. Sahaya indiğimiz zaman 26 sorumuz var onları soruyoruz. Gelecekte başka farklı alanlarda iş sahası ve iş ihtiyacı olacak mı gibi çalışmalar yapıyoruz. Sahada olmalıyız ki mesleki açıdan çalışmalarımız sağlıklı olsun. Anket çalışmaları yapıyoruz. Yani her yıl 13 soru hazırlayıp sorarken bu yıl 13 sayısını 26 soruya çıkardık. Pandemi halen daha devam ediyor. Henüz tam anlamıyla bitti diyemiyoruz. Pandemi biterse işverenlerin nabzını ölçmek için tekrar sahaya ineceğiz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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