İşkur Engellilere Hibe Desteği Vermeye Devam Ediyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek veriyor.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla eski hükümlülerde net 15 asgari ücret tutarı yaklaşık 30 bin TL, engellilere ise 50 bin TL'ye kadar hibe desteği verecek.

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmasını, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmesi ve rehabilitasyonunu hedefleyen hibe projelerinin finansmanı belli sayıda engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanıyor. 2019/1. dönem hibe programına ilişkin başvuru rehberi www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanırken, başvurular 7 Aralık 2018 tarihinde sona erecek. İŞKUR'a kayıtlı 18 yaşından büyük, eski hükümlü veya en az yüzde 40 engelli olma şartının arandığı hibe programı için hazırlanan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.

Bugüne kadar Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim edilen projelerden Mali Müşavirlik Bürosu, Playstation Oyun Salonu, Hayrat Hayvancılık Projesi, Sürmene Bıçak Yapımı, konulu projeler ilgili komisyon tarafından değerlendirilerek hayata geçirildi. Bu proje sahiplerine ise yaklaşık 195 bin lira ödeme yapıldı. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 7 Aralık 2018 tarihine kadar hazırlayıp Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne teslim edebilecek. - TRABZON