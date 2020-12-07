İŞKUR, engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenledi
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İŞKUR, engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenledi

07.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:16
İŞKUR, engelliler için online hibe desteği eğitimi düzenledi

Denizli'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), engelliler için online hibe desteği eğitimi gerçekleştirdi.

Denizli'de Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), engelliler için online hibe desteği eğitimi gerçekleştirdi.

Denizli İŞKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, Engelli İş Koçluğu Servisinde görevli engelli iş koçları ve İş Kulübü Servisinde görevli iş kulübü liderleri ile birlikte "Bu Kulüpte Engel Yok İş Var" sloganıyla engelliler için grup çalışması düzenlendiği belirtildi.

Online gerçekleştirilen eğitimde engelli bireylere, İş Arama Becerileri kapsamında "İşgücü piyasası, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, telefon görüşmeleri, mülakat teknikleri" konu başlıklarında bilgi verildiği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık bir saat süren canlı yayının 2 bin 145 kişi tarafından takip edildiği de belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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