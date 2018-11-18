İşkur, Engelli İstihdamına Yönelik Desteklerini Sürdürüyor

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülere yönelik projeler kapsamındaki destekleri için müracaatlar başladı.

Engellilere ve eski hükümlülere desteklerini sürdüren İŞKUR farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Engellilere ve eski hükümlülere destek veren İŞKUR engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve işyerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı işyerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda; engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler, ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği korumalı işyeri desteğine yönelik projeler, engellilere yönelik diğer projeler, desteklenecek.

Başvuruların 7 Aralık'ta sonra ereceği müracaat için kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü kişilerin, girişim belgesi olması zorunlu olduğu bildirildi. Proje başvurularının İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerine doğrudan yapılacak olup, belge eksiği olan dosyalar işleme alınmayacağı öğrenildi. - SİVAS