İŞKUR en fazla hangi meslekleri işe yerleştiriyor?

İŞKUR en fazla hangi meslekleri işe yerleştiriyor?

Türkiye’de işsizlik rekor seviyelere çıkarken bir çok sektörde ise çok sayıda personel açığı var. İŞKUR 2019’da en fazla işe yerleştirmeyi; satış danışmanı, turizm elamanı ve güvenlik görevlisi mesleklerinde yaptı.

13.09.2019 16:15
İŞKUR en fazla hangi meslekleri işe yerleştiriyor?

Türkiye'de işsizlik rekor seviyelere çıkarken aynı zamanda bir çok sektörde de çok sayıda personel açığı bulunuyor. 2019'da en fazla işe yerleştirme; satış danışmanı, turizm elamanı ve güvenlik görevlisi mesleklerinde oldu. Bu üç alanda ocak-ağustos aylarında 159 bin kişi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla iş buldu.


İŞKUR verilerine Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı haziran ayında tüm zamanların rekorunu kırarak 4 milyon 417 bine yükselirken kurum yüz binlerce kişiye iş bulmaya devam ediyor. İŞKUR bu sene ocak-ağustos döneminde tam 949 bin kişiyi işe yerleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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