İŞKUR desteğiyle iş yeri kurma hayaline kavuştu

02.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:52

Çorum'da yaşayan Hülya Kalelioğlu, İŞKUR'un hibe desteğinden faydalanarak kendi işinin patronu olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlkokul öğrenimi sırasında tip 1 diyabet teşhisi konulan Kalelioğlu, rahatsızlığı nedeniyle okulu bırakmak zorunda kaldı.

Ortaokul ve lise eğitimini açık öğretimden tamamlayan Kalelioğlu, çeşitli işlerde çalıştı.

Evli ve 2 çocuk annesi olan, yüzde 46 engelli raporu bulunan Kalelioğlu, işsiz olduğu dönemde televizyonda haberleri izlerken İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyen engelli ve hükümlülere yönelik hibe desteğinden haberdar oldu.

İŞKUR İl Müdürlüğüne başvuran ve hazırladığı projeyle 50 bin lira hibe almaya hak kazanan Kalelioğlu, züccaciye dükkanı açtı.

"Hep kendi iş yerime sahip olmayı hayal ettim"

Kalelioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığına rağmen mücadeleyi bırakmadığını, İŞKUR'un desteğiyle de hayaline kavuştuğunu söyledi.

Başvurusunun ardından İŞKUR'dan gelen maille hayatının değiştiğine işaret eden Kalelioğlu, "Mailde hibe almaya hak kazandığım yazıyordu. Sözleşme imzalayıp çalışmalara başladık. Kısa süre içinde işlemleri tamamladım ve 'Hülya'm Home' ismini verdiğim iki katlı züccaciye dükkanımı açtım." dedi.

Daha önce züccaciyecide çalıştığı için işi bildiğini aktaran Kalelioğlu, "Çalıştığım birçok iş yerinde bayıldığım için işten çıkartılıyordum. Bu nedenle hep kendi iş yerime sahip olmayı hayal ettim. İŞKUR sayesinde hayalimi gerçekleştirdim. Çok şükür, hedefime ulaştım. Artık işten çıkarılmayacağım." ifadesini kullandı.

Kalelioğlu, Çorum'da İŞKUR'dan hibe alan ilk engelli kadın olduğunu dile getirerek, "Hem bu konuda ilk olmaktan hem de hazırladığım projeyle üst sınırdan hibe almaya hak kazanmaktan dolayı gururluyum. Bu süreçte eşim de beni çok destekledi. Farklı bir mesleğe sahip olmasına rağmen kendi işini bıraktı, dükkanı birlikte işletiyoruz. Kadınlar sadece çocuklarının annesi, eşinin hanımı değildir. Aynı zamanda başarılı bir iş kadını da olabilir. Bunun için yalnızca güçlü olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA