İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi
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İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi

İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 'Sektörle Buluşma' etkinlikleri kapsamında düzenlenen kariyer planlama eğitimi, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından 'Sektörle Buluşma' etkinlikleri kapsamında düzenlenen kariyer planlama eğitimi, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İş ve Meslek Danışmanı, İş Kulübü Lideri Gül Yıldız'ın konuk olarak katıldığı ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanan etkinliğe, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Mezuniyetleri sonrası fayda sağlayacak bilgileri öğrencilerle paylaşan Gül Yıldız eğitiminde, İşveren Bakış Açısı, Mülakatlarda Dikkat Edilecek Hususlar, Mülakatlarda Beden Dili, Etkili Özgeçmiş Hazırlama konularını ele aldı.

Her bir farklı iş başvurusu için yeni bir özgeçmişin düzenlenmesi, iş arama ağlarının periyodik olarak canlı tutulmasının fayda sağlayacağını belirten Gül Yıldız, mülakatlarda ve iş görüşmelerinde beden dilinin etkin kullanımı ve iş görülmelerine gidilirken uygun kılık kıyafet seçimi konularında bilgi verdi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gül Yıldız, iş başvurusu yapacak kişilerde oluşan deneyim korkusunun nasıl aşılabileceğini öğrencilerle paylaştı.

Söyleşi, Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun günümüzde sadece diplomanın yeterli olmadığını, iletilişim dilinin, ekip çalışmasının, vizyon sahibi olmanın ve geleceği görmenin de çok önemli olduğunu bu anlamda da sektör ile buluşma etkinliklerini önemsediğini söylemesinin ardından katılımcılara teşekkür etmesiyle sona erdi. - AYDIN

İŞKUR'dan Ziraat Fakültesi öğrencilerine 'İş ve Meslek Hayatına Giriş' eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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