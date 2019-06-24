İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine sosyal çalışma programı

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabileceklerini, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebileceklerini bildirdi.

Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sosyal Çalışma Programı (SÇP) Genelgesi kapsamında Kütahya'dan 240 üniversite öğrencisinin programdan yararlanacağını belirtti.

Sosyal çalışma programlarının, İŞKUR iş birliği ile kamu kurumlarında uygulanacağını aktaran Uçan, şunları kaydetti:

"Programa, açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere başarılı, aktif öğrenci kaydı olan bütün yükseköğretim öğrencileri diledikleri ilde katılabilecek. Herhangi bir bölüm ayrımı bulunmaksızın öğrenci kendisine en uygun olan programa katılabilecek, diledikleri ildeki sosyal çalışma programına başvurabilecekler. Her bir öğrencinin bir yaz döneminde en fazla 3 programa başvuru hakkı bulunmakta olup, haftalık çalışma süresi 3 gün olarak belirlendi. Programa katılan öğrenciler, her gün için 67,36 lira ödeme almaya hak kazanacaklar. Başvurular, www.iskur.gov.tr adresi üzerinden on-line kullanıcı girişi yapılarak tamamlanacak olup, il müdürlükleri ve hizmet merkezleri üzerinden başvuru alınmayacak. Başvuru esnasında karşılaşılacak teknik sorunlara ilişkin kurum ve hizmet merkezlerinde işlem yapılacak."

Kaynak: AA