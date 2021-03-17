İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine çağrı
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İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine çağrı

17.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:42
İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine çağrı

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref aslan, İŞKUR'un birçok alanda olduğu gibi Akademik Çalışma Programı ile de üniversite öğrencilerinin yanında yer aldığını belirtti.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eşref aslan, İŞKUR'un birçok alanda olduğu gibi Akademik Çalışma Programı ile de üniversite öğrencilerinin yanında yer aldığını belirtti. Aslan, programdan yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerine çağrıda bulunarak 15 Mart'ta başlayan başvuruların 14 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Eşref Aslan, Akademik Çalışma Programı ile üniversite öğrencilerine destek sağlanacağını belirtti. Aslan, "Üniversite öğrenimine devam eden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen Akademik Çalışma Programına öğrenciler 15 Mart -14 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabilirler. Akademik Çalışma Programı ile; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır" dedi.

Başvurular 15 Mart - 14 Nisan tarihleri arasında

Akademik Çalışma Programı ile ilgili başvuru şartları, programın kapsamındaki çalışma alanları, değerlendirme kriterleri ve diğer ayrıntıların, ilgili internet adresinde yayınlanan başvuru rehberinde ayrıntılı olarak belirtildiğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti: "Başvurular akademi.iskur.gov.tr adresinden sistem üzerinden alınacaktır. Başvuru yapacak öğrencilerin başvuru rehberini ve Akademik Çalışma Programı Yazım Kılavuzunu detaylı bir şekilde incelemeleri oldukça önem arz etmektedir. Değerlendirme sonucunda, çalışmaları desteğe uygun görülen lisans öğrencilerine 2 bin 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin TL ve doktora öğrencilerine 7 bin 500 TL destek verilecektir." - MANİSA

İŞKUR'dan üniversite öğrencilerine çağrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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