Sepaş Enerji'ye kadın istihdamı teşekkürü

Yüzde 44 kadın çalışan oranı olan Sepaş Enerji'ye kadın istihdamına yönelik duyarlı çalışmaları sebebiyle İŞKUR Kocaeli İl Şube Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi verildi.

Sepaş Enerji, kadınların çalışma hayatında görünürlüğünün artırılmasına yönelik desteğini sürdürüyor. Kurum bünyesinde görev alan çalışanların yüzde 44'ünü kadınlar oluşturuyor. İŞKUR Kocaeli İl Şube Müdürü İlhami Çelik, şirketin genel merkezini ziyaret ederek, bu konudaki politikaları sebebiyle teşekkür belgesi sundu. Kadınların toplumsal konumlarının pozitif ayrımcılık ile çok daha iyi yerlere geleceğini kaydeden Çelik, Sepaş Enerji'nin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği uygulamalarına yönelik bilgiler aldı.

Sepaş Enerji adına belgeyi teslim alan Kurumsal Gelişim ve Satın Alma Direktörü Ebru Şahan, enerji sektöründe kadınların görev alabilmelerinin önemine dikkat çekti. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir alanda cinsiyet eşitliği politikası benimsediklerini kaydeden Şahan, "Sepaş Enerji olarak, kadın çalışan sayımızı artırmak ve kadınlara geleneksel kalıpların dışında kariyer fırsatları sunabilmek adına 'fırsat eşitliği' politikası oluşturup, istihdam stratejimizi de bu yönde kurguluyoruz. İşe alım, gelişim, terfi gibi süreçlerde kadın-erkek ayrımı yapmadan eşitlik ve adalet ilkelerimize bağlı kalıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı