İŞKUR'dan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği açıklaması
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Kayseri, PTT, Güncel

İŞKUR'dan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği açıklaması

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, mart dönemi işsizlik ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklamada bulundu.

08.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:44
İŞKUR'dan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği açıklaması

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, mart dönemi işsizlik ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin açıklamada bulundu.

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından gerçekleştirilen işsizlik sigortası ödemelerinin yaygın şube ağı nedeniyle PTT aracılığıyla gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Bu kapsamda 5 Nisan 2020 tarihi itibariyle ödenmek üzere mart dönemine ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin de PTT'ye gönderildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplum sağlığının korunması amacıyla PTT şubelerinde yığılmaların önlenmesi için PTT tarafından ilgililerin adreslerine ödeme yapılması hususunda her iki kurum arasında mutabık kalınmıştır. PTT tarafından mesaj gönderilerek ilgililerin işsizlik sigortası kapsamındaki ödemelerinin IBAN, EFT, PTT Karta aktarma veya PTT aracılığıyla adrese teslim etme yöntemlerinden hangisi ile yapılacağına ilişkin tercihleri alınmıştır. Kişilerin tercihleri doğrultusunda ödemeler gerçekleştirilmektedir. İletişim bilgisi kurumumuzda bulunmayan veya hatalı olanların E-DEVLET, ALO 170 veya İŞKUR internet sitemiz aracılığıyla bu bilgilerini güncellemeleri halinde izleyen gün itibariyle PTT tarafından ilgililer ile irtibata geçilmektedir."

İlerleyen dönemlerde yapılacak ödemelere ilişkin önlemlerin kurum tarafından alınmaya devam edildiği vurgulanan açıklamada, kurum internet şubesine işsizlik, kısa çalışma ve yarım çalışma ödeneği ile iş kaybı tazminatı ve ücret garanti fonu hak sahipliği olan kişiler için "IBAN Bilgilerinizi Güncellemek İçin Tıklayınız" başlığı altında bir bölüm eklendiğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda sisteme giriş yaparak IBAN bilgilerini güncelleyenlerin bir sonraki ödemeleri vermiş oldukları IBAN numarasına gönderileceği aktarılan açıklamada, "Kısa çalışma uygulamalarında ise kısa çalışma talebi uygun bulunan işverenlerden işçilerine ilişkin IBAN bilgisi talep edilmektedir. Bu kapsamda IBAN bilgisi kurumumuza iletilenlerin kısa çalışma ödenekleri belirtilen İBAN numarasına gönderilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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