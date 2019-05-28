İŞKUR'dan işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü engelli ve eski hükümlülere yönelik proje desteklerini açıkladı.

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı iş yerleri ile diğer projeler aracılığı ile istihdamlarına yardımcı olmalarını sağlayan projelerin devam ettiği kaydettiğini söyledi. Altunkaynak, "Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın sunmuş oldukları projelerin komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde engelliler için sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL destek veriyoruz. Kuruluş desteği olarak sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 36.000 TL. destek verilecektir" dedi.

Eski hükümlüler için verilecek destekler hakkında bilgi veren Altunkaynak, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak iş yeri için gerekli olan giderleri kapsayan "kuruluş desteği" verilecektir. Toplam 5 farklı uygulamada olan projelerin başvuru yeri İŞKUR İl Müdürlüğü olup son başvuru tarihi 14 Haziran 2019'dur. Proje ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyen engelli, eski hükümlü ve işverenlerimizin son başvuru tarihinden önce İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekiyor." - OSMANİYE

Kaynak: İHA