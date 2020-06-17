İŞKUR'dan engelli ve eski hükümlü projelerine destek Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Eşref Aslan tarafından engelli ve eski hükümlü olup, kendi işini kurmak isteyen bireyler için, hibe proje desteklerine 8 Haziran-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabileceği bildirildi.

Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü V. Eşref Aslan tarafından engelli ve eski hükümlü olup, kendi işini kurmak isteyen bireyler için, hibe proje desteklerine 8 Haziran-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvuru yapılabileceği bildirildi.

Kendi işinin patronu olmak isteyen engellilere yönelik hibe desteği hakkında ayrıntılı bilgi veren İl Müdürü V. Aslan, 'Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyonca', kendi işini kurmak isteyen ve en az yüzde 40 oranında engelli raporu olan kişilere, 65 bin TL'ye kadar destek verileceğini belirtti.

İl Müdürü V. Eşref Aslan hibeden faydalanmak isteyen engelli vatandaşların projelerini mevzuata uygun olarak, 'Engelli Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen Ceza Paralarını Kullanmaya Yetkili Komisyona' sunulmak üzere 17 Temmuz 2020 tarihine kadar İl Müdürlüğüne sunmaları gerektiğini ifade ederek, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşların www.iskur.gov.tr internet adresimize girerek, 'Duyurular' bölümünde 'Kendi İşini Kurma Projeleri Başvuru Rehberinden' yararlanabileceklerini kaydetti.

Aslan, "Engelliler için İş yeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5 bin TL, sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin yani su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım gibi giderlerinin en fazla yüzde 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15 bin TL, sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 45 bin TL hibe desteği sağlıyoruz." dedi.

Eski Hükümlüler için verilen destekten de bahseden Aslan şunları söyledi: "Adalet Bakanlığının ilgili birimleri tarafından yapılan başvuru sonrasında bütçe imkanları doğrultusunda kaynak tahsis edilmesi uygun görülen projelere vergiler dahil en fazla brüt asgari ücretin 15 katına kadar kurulacak iş yeri için gerekli olan giderleri kapsayan 'kuruluş desteği' verilecektir."

Engelli projelerinin, bizzat proje sahipleri tarafından, eski hükümlü projelerinin ise, Denetimde Serbestlik Müdürlükleri veya Koruma Kurulu aracılığıyla İl Müdürlüğüne veya Hizmet Merkezlerine sunulması gerektiğinin altını çizen Aslan, "Bu kapsamda gerek kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü bireylerin, gerekse korumalı iş yeri kapsamında zihinsel ve ruhsal engelli bireyleri istihdam etmek isteyen işverenlerin projelerini hazırlayarak en geç 17 Temmuz 2020 tarihi mesai bitimine kadar il müdürlüğümüze veya en yakın hizmet merkezine ulaştırması gerekmektedir." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA