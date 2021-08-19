İŞKUR'da iş var ama talep yok
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İŞKUR'da iş var ama talep yok

İŞKUR'da iş var ama talep yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne birçok firma personel alımı bildirirken, iş bulmak için gelen talepler yeterli olmuyor.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne birçok firma personel alımı bildirirken, iş bulmak için gelen talepler yeterli olmuyor.

Eskişehir İŞKUR İl Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgilere göre, il genelinde birçok işverenin personel aradığı fakat yeteri kadar başvuru olmamasından dolayı bu talebin karşılanamadığı öğrenildi. İŞKUR Eskişehir İl Müdürlüğü sisteminde bugüne ait olan 377 farklı özel sektörde bulunan firmanın personel talebiyle oluşturulan 731 farklı iş ilanı olduğu belirtilirdi. Eskişehir'de bulunan 731 farklı iş ilanıyla özel sektördeki firmalar için 2 bin 13 kişilik personel açığı görülüyor.

Eskişehir genelinde İŞKUR üzerinden aranan 2 bin 13 kişilik personel ilanları eğitim durumlarına göre ayrılıyor. İŞKUR sisteminde 33 ilanda en az lisans mezunu olan 40 kişi, 18 ilanda en az ön lisans mezunu olan 20 kişi, 189 ilanda en az lise mezunu olan 453 kişi, 491 ilanda ise en az okuma-yazma düzeyinde olan 1500 kişi çalıştırılmak üzere aranıyor.

Tüm bu verilere rağmen 2021 yılı Ağustos ayında İŞKUR üzerinden sadece 570 kişinin işe yerleştirilmesi konusunda aracılık yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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