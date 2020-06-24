İŞKUR çalışanı 6 kişi evlerinde karantinaya alındı Afyonkarahisar'da artan korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından son olarak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde görevli 6 personel 14 günlüğüne evlerinde karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'da artan korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından son olarak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Afyonkarahisar İl Müdürlüğünde görevli 6 personel 14 günlüğüne evlerinde karantinaya alındı.

İl genelinde artış gösteren Covid-19 nedeniyle önlemler sıklaştırılırken, birçok belde, köy ve mahaller ile bazı apartmanlar karantinaya alındı. En son İŞKUR Afyonkarahisar il binasında bazı personellerde Covid-19 belirtilerinin görülmesinin ardından toplam 3 görevli personel evlerinde karantinaya alındı. Tedbir kapsamında 14 gün karantinada bulunacak olan personellerin kurum tarafından idari izinli olacakları öğrenildi.

Öte yandan İŞKUR tarafından Covid-19'a karşı çalışmalar sürerken giriş ve çıkışlarda önlemlerin arttırıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA