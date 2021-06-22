İŞKUR Burdur Müdürlüğü, 81 il müdürlüğüne verilen 14 hedefin 13'ünü yakaladı
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İŞKUR Burdur Müdürlüğü, 81 il müdürlüğüne verilen 14 hedefin 13'ünü yakaladı

İŞKUR Burdur Müdürlüğü, 81 il müdürlüğüne verilen 14 hedefin 13'ünü yakaladı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce 81 İŞKUR il müdürlüğüne verilen 14 hedefin 13'ünü yakaladığı bildirildi.

Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce 81 İŞKUR il müdürlüğüne verilen 14 hedefin 13'ünü yakaladığı bildirildi.

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, yaptığı yazılı açıklamada, salgın ve kısıtlamalara rağmen mayıs ayında 467 kişinin özel sektörde sigortalı işe yerleştirildiğini söyledi.

Direkt sigortalı ve işbaşı eğitim programıyla 564 kişinin işe yerleştirildiği belirten Mengi, 76 iş yerinin de ziyaret edildiğini kaydetti.

Mengi, 405 vatandaşa da bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini aktararak,14 hedefin 13'ünü yakalayan Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yılın ilk 5 ayında Türkiye 1.'si olduğunu bildirdi.

İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Mengi, "Yakalanan başarıda AK Parti Hükümeti'miz ile Burdur milletvekillerimiz Bayram Özçelik ve Yasin Uğur'a istihdama vermiş oldukları önem, destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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İŞKUR Burdur Müdürlüğü, 81 il müdürlüğüne verilen 14 hedefin 13'ünü yakaladı - Haberler
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