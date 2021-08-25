İŞKUR Burdur İl Müdürlüğünden 18 kişiye istihdam garantili meslek kursu

Burdur'da İŞKUR İl Müdürlüğü ve bir konfeksiyon firması aracılığıyla hayata geçirilen projeyle istihdam garantili trikotaj (dikişsiz kumaş yapma) mesleki eğitim kursu açıldı.

Burdur'da İŞKUR İl Müdürlüğü ve bir konfeksiyon firması aracılığıyla hayata geçirilen projeyle istihdam garantili trikotaj (dikişsiz kumaş yapma) mesleki eğitim kursu açıldı.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projeye başvuru yapan 18 vatandaşın kurstan yararlandığı bildirildi.

Yaklaşık 3 ay sürecek kursta kursiyerlere zaruri gideri olarak günlük 70 lira, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın da yaptığı açıklamada, kursa katılan tüm kursiyerlere başarılar diledi.

17 Aralık'ta kursun sona ereceğini belirten Akalın, "Başarılı olan ve mesleği öğrenen katılımcılarımıza bir gelir kapısı açılacağından ve buna aracılık ettiğimizden dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok