İŞKUR Burdur İl Müdürlüğünden 18 kişiye istihdam garantili meslek kursu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İŞKUR Burdur İl Müdürlüğünden 18 kişiye istihdam garantili meslek kursu

İŞKUR Burdur İl Müdürlüğünden 18 kişiye istihdam garantili meslek kursu
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Burdur'da İŞKUR İl Müdürlüğü ve bir konfeksiyon firması aracılığıyla hayata geçirilen projeyle istihdam garantili trikotaj (dikişsiz kumaş yapma) mesleki eğitim kursu açıldı.

Burdur'da İŞKUR İl Müdürlüğü ve bir konfeksiyon firması aracılığıyla hayata geçirilen projeyle istihdam garantili trikotaj (dikişsiz kumaş yapma) mesleki eğitim kursu açıldı.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projeye başvuru yapan 18 vatandaşın kurstan yararlandığı bildirildi.

Yaklaşık 3 ay sürecek kursta kursiyerlere zaruri gideri olarak günlük 70 lira, iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın da yaptığı açıklamada, kursa katılan tüm kursiyerlere başarılar diledi.

17 Aralık'ta kursun sona ereceğini belirten Akalın, "Başarılı olan ve mesleği öğrenen katılımcılarımıza bir gelir kapısı açılacağından ve buna aracılık ettiğimizden dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
Sağlık çalışanlarını darpla suçlanan aile: Olay, yanlış anlaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Meral Akşener Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mesut Akusta Aleyna Tilki Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Marcao Mesut Özil Erol Bulut Arda Turan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İŞKUR Burdur İl Müdürlüğünden 18 kişiye istihdam garantili meslek kursu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 13:54:41. #1.15#

title