İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nden personele takdir belgesi
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İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nden personele takdir belgesi

27.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:29
İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nden personele takdir belgesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü personelleri başarılı çalışmalarından dolayı takdir belgesi ile ödüllendirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü personelleri başarılı çalışmalarından dolayı takdir belgesi ile ödüllendirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 18 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizde başlatılan bir çok destek programı ile hem iş veren hem de çalışanlar maddi yönden destekleniyor. Gerçekleştirilen desteklerden biri olan kısa çalışma ödeneği dolayısıyla özverili çalışmalarından dolayı İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü personeli, takdir belgesi ile ödüllendirildi. İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, tüm dünyanın Korona virüs nedeniyle zor günler yaşadığını ifade ederek, "Pandemi döneminde is verenlerimizin kısa çalışma ödeneği işlemlerini gerçekleştirmek için mesai mefhumu gözetmeden ortaya koydukları özverili çalışmalarından dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

İŞKUR Aydın İl Müdürlüğü'nden personele takdir belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 09:29:58. #1.14#
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