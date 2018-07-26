İşkur Artı Hizmet Noktası Projesinde Pilot İl Olarak Kilis'te Başlıyor

İŞKUR Artı Hizmet Noktası Projesi, Türkiye'de ilk kez Kilis 7 Aralık Üniversitesinde uygulanması için protokol imzalandı.

Çalışma ve İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak Kilis'te, 7 Aralık Üniversitesinde başlayacak olan İŞKUR Artı Hizmet Noktası Projesi Protokolü Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun ile Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı tarafından imzalandı.

İmza töreni öncesinde bir konuşma yapan, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, 7 Aralık Üniversitesi ile Artı Hizmet Noktası projesinin ilk kez Kilis'te uygulanacağını ifade ederek, "Kısa süre içerisinde temelini atarak, Rektörümüzün hizmet ve çabalarıyla gerçekleştireceğimiz olan hizmet noktamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 7 Aralık tarihi itibariyle de açılışını genel müdürümüz, projeler daire başkanımızla birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Üniversite öğrencilerinin İŞKUR'a yorulmadan, kurumda verilen hizmetlerin aynısını Artı Hizmet Noktasında vereceğiz. Üniversite öğrencileri, Türkiye genelinde iş ilanına çıkanların tamamını bu merkezden görebilecekler, Rehberlik hizmeti sunacağız" dedi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, göreve geldikleri günden itibaren Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğü birlikte çalıştıklarını ifade ederek, "Özellikle Genel Müdür Cafer Uzunkaya'ya teşekkür ediyorum. Genel Müdür Cafer Uzunkaya ile geçen yıl üniversitemizi ziyaretinde Artı Hizmet Noktasından bahsettiler. Genel Müdürü Uzunkaya, tüm üniversitelerde uygulamaya geçireceklerini, Türkiye'nin her hangi bir noktasında iş ile ilgili yararlanabileceği bir sistem tasarlandı. Öğrencilerin işe başvuru sırasında teknik destek verileceğini, ilk kez de Kilis'te faaliyete geçeceğini ifade etmişlerdi. Bugün Genel Müdürü Uzunkaya'nın verdiği söz üzerine bugün protokolü imzalıyoruz. 7 Aralık tarinde açılışı yapılacak. 7 aralık tarihi, hem Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, hemde Üniversitemizin ismini taşıyor. Bu proje bizde nasıl başlarsa Türkiye'de öyle gidecek, çünkü ilki Kilis'te uygulanıyor. Bizden sonra Gaziantep ve Şanlıurfa'da proje uygulanacak, tüm Türkiye'de faaliyete geçecek" diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra İŞKUR Artı Hizmet Noktası Projesi Protokolü Rektör Mustafa Doğan Karacoşkun ile Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı tarafından imzalandı. - KİLİS