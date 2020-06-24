İŞKUR Afyonkarahisar İl Müdürlüğü binası karantinaya alındı Afyonkarahisar'da artan korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından son olarak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR)'da bazı personellerin testinin pozitif çıkmasının ardından kurum 15 günlüğüne karantinaya alındı.

Afyonkarahisar'da artan korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından son olarak Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR)'da bazı personellerin testinin pozitif çıkmasının ardından kurum 15 günlüğüne karantinaya alındı.

İl genelinde artış gösteren Covid-19 nedeniyle önlemler sıklaştırırken; birçok belde, köy ve mahaller ile bazı apartmanlar karantinaya alındı. En son İŞKUR Afyonkarahisar İl binasında bazı personellerde görülen Covid-19 nedeniyle kurum faaliyetlerini durdurdu. Sadece telefonla vatandaşlara hizmet vermeye çalışan İŞKUR'un 15 günlüğüne karantinaya alındığı ve kuruma giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA