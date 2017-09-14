İŞKUR'a Kayıtlı İşsiz Sayısı 2.5 Milyonu Aştı

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı ağustosta 2 milyon 559 bin 592 kişi olarak açıklandı. İŞKUR'un, işverenlerden aldığı açık iş sayısı ise ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,04 oranında artış göstererek 193 bin 579 oldu.

AÇIK İŞ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Rapora göre, 2017 yılı ocak-ağustos döneminde alınan açık iş sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,2 oranında bir artışla 1 milyon 837 bin 244 oldu. Açık işlerin yüzde 99,6'sı özel sektörden alındı.

Ağustos ayı işe yerleştirme 73 bin 778 kişi olarak gerçekleşirken, yerleştirme yapılanların yüzde 66'sı erkek, yüzde 34'ü kadın olarak belirlendi. 2017 yılının ilk 8 ayında ise yüzde 68'i erkek yüzde 32'si kadın olmak üzere 716 bin 858 kişi işe yerleşti. İşe yerleşen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 oranında artış gösterdi.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI 2.5 MİLYONDAN FAZLA

Aynı ayda kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 559 bin 592 kişi olarak belirlendi. Kayıtlı işsizlerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kadın, yüzde 33,7'si ise 15-24 yaş grubunda oldu.