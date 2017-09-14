İşkur'a Kayıtlı İşsiz Sayısı 2.5 Milyonu Aştı

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı ağustosta 2 milyon 559 bin 592 kişi olarak açıklandı.

İşkur'a Kayıtlı İşsiz Sayısı 2.5 Milyonu Aştı

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı ağustosta 2 milyon 559 bin 592 kişi olarak açıklandı.

Kaynak: Dunya.com