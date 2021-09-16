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İŞKUR 274 işçi alıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İŞKUR 274 işçi alıyor

Adıyaman İŞKUR İl Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde 9 ay boyunca Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 274 işçi alımı yapacak.

Adıyaman İşkur İl Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde 9 ay boyunca Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 274 İşçi alımı yapacak.

TYP kapsamında 'Bakım Onarım ve Temizlik Personeli' olarak çalışmak isteyenlerin başvuruları 17.09.2021 tarihinde İşkur e-şube'den, e-Devlet ve Alo 170 hatlarından yapılabilecek.

Adıyaman İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, Adıyaman ve ilçelerde istihdam edilecek toplam 274 işçi alımı için başvuruların 17-21 Eylül tarihleri arasında alınacağını, daha sonra da ilçelere ve kurumlara göre işe yerleştirmenin yapılacağını söyledi.

İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, "Adıyaman merkezde 115, Besni'de 38, Kahta'da 60, Gölbaşı'nda 23, Çelikhan'da 5, Gerger'de 9, Sincik'te 9, Tut'ta 8 ev Samsat'ta 7 olmak üzere toplam 274 bakım, onarım ve temizlik personeli, 9 ay boyunca Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında alınarak, kurumların ihtiyacına göre çalıştırılacaktır. Başvurular 17-21 Eylül tarihleri arasında kurumumuz İŞKUR'un e Şubesinde, e-Devlet ve Alo 170 hatlarından yapılabilecek. Çalışmak isteyenlerin bu süre zarfında başvuruda bulunmaları gerekmektedir" dedi. - ADIYAMAN

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