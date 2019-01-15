İşkur, 2018 Yılında 1 Milyon 247 Bin 188 Kişinin İstihdamına Aracılık Etti"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık eden İŞKUR, 2018 yılında da 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık etmiştir." dedi.

İŞKUR Kastamonu İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, toplantının yılda 4 kez düzenlendiğini belirtti.

Karadeniz, toplantılarda ilin istihdam ihtiyacı olan alanların tespit edildiğini, iş gücüyle, iş arayanları ortak bir paydada buluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ise istihdamın korunması, artırılması ve işsizlikle mücadelenin İŞKUR'un ana sorumluluk alanı olduğunu kaydetti.

İstihdam ve işsizlikle mücadele konusunun bütün ülkelerin en önemli meselesi olduğuna dikkati çeken Uzunkaya, "Türkiye istihdamla ilgili son dönemde büyük mesafeler kat etmiştir. Bugün 15 Ocak. TÜİK Ekim ayı iş gücü piyasası rakamlarını, işsizlik rakamlarını açıkladı. Biz Türkiye olarak son dönemde işsizlikle mücadelede büyük mesafeler kat ettik. İstihdam oranlarımızın her geçen gün artıyor. Diğer taraftan da iş gücüne katılım oranlarımız artmaktadır. Bugünkü rakamlar da açıkça iş gücü oranlarımızın arttığını, yeni istihdamda 225 bin gibi rakamı gerçekleştirdiğimizi gösteriyor." dedi.

"Türkiye son dönemde istihdam rakamlarını Avrupa'da en fazla artıran ülkedir"

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 3. çeyrek rakamlarını açıkladığını anımsatan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Türkiye'de işsizlikle ilgili zaman zaman gerçeği yansıtmayan birtakım açıklamalarda bulunan çevreler için de bu açıklamaların ve rakamların çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. 3. çeyrek Eurostat rakamları açıkça göstermektedir ki Türkiye son dönemde istihdam rakamlarını Avrupa'da en fazla artıran ülkedir. 3. çeyrek rakamlarına baktığımızda Türkiye 490 bin artı istihdam gerçekleştirmiştir. Avrupa'nın en başarılı istihdam gerçekleştiren ülkelerinden biri olarak Almanya'nın bu süreçte istihdamı 251 bindir. Yine kadın istihdamı son yıllarda Türkiye'nin oldukça başarı gösterdiği unsurlardan biridir. Burada Türkiye 282 binlik bir kadın istihdamını gerçekleştirirken İngiltere'nin 153 binlik bir istihdam gerçekleştirdiği gerçeği ortada. Türkiye'de iş gücüne katılım bu süreçte 778 bin olurken Avrupa birliği ülkelerinde 609 bindir. Yani tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla iş gücüne katlımın olduğu bir ortamda bir istihdam rakamlarından bahsediyoruz."

2002 yılında 24 bin 482 kişilik istihdam olduğunu hatırlatan Uzunkaya, İŞKUR'un, 2017 yılında milli istihdam seferberliği ile 1 milyon 57 bin 249 kişilik bir istihdamın gerçekleşmesine aracılık ettiğini söyledi.

Kendilerini sadece 2002 yılıyla mukayese etmediklerini kaydeden Uzunkaya, "2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişinin istihdamına aracılık eden İŞKUR 2018 yılında da 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık etmiştir. Yani 2017'ye göre istihdam oranımızı yüzde 17'nin üzerinde artırdık, 2002 ile mukayese edersek de 50 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Bu muhteşem bir başarıdır. Biz 'işsiz kalmadı' demiyoruz. Ama bu rakamların gerçek olup olmadığı tartışma getirmeyecek kadar bir vaka olarak karşımızda. Böyle bir başarımız söz konusu." diye konuştu.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise istihdamla ilgili kamu sektörüne çok yoğun bir talep olduğunu söyledi.

Özel sektörde faaliyet gösteren firmaların da eleman eksikliğinden yakındığını ifade eden Babaş, "Son zamanlarda toplum yararına programlara yoğun bir ilgi var. Bunu da iyi anlatmak lazım. Kurumlarımız bu konuda sonradan ciddi manada sıkıntılar çekiyor. Bu sistemden giren kişi artık kendini kadrolu olarak düşünüyor. Özellikle belediyeler olarak, toplum yararına projede meslek sahibi olanların çok ciddi bir şekilde olumlu yansımaları oldu. Meslek sahibi olmayanlarında dezavantajlarını gördük." dedi.

Kaynak: AA