İŞKUR 10. Olağan Genel Kurulu

08.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:02

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları esnetilmeli. Yaklaşık 12 milyon kişi fona başvurmuş ama bunlardan şartları karşılayan 7 milyon kişiye ödeme yapılmış. Bu konuda düzenleme yapılması şart." dedi.

İŞKUR'un bir otelde düzenlenen 10. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Arslan, işsizliğin 2023'te yüzde 5 seviyelerine düşürülmesinde kuruma büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

İŞKUR'un istihdamın arttırılması, işsizlikle mücadele çabalarını her zaman desteklediklerini belirten Arslan, İşsizlik Sigortası Fonu'nun istihdamın artırılması için kullanılmasına iyi niyetle yaklaştıklarını dile getirdi.

Fondan işverenlere verilen desteğin geri dönüşlerinin sağlıklı paylaşılması talebinde bulunan Arslan, "İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları esnetilmeli. Yaklaşık 12 milyon kişi fona başvurmuş ama bunlardan şartları karşılayan 7 milyon kişiye ödeme yapılmış. Bu konuda düzenleme yapılması şart." diye konuştu.

Suriyeli sığınmacıların kayıt dışı çalıştırıldığına da dikkat çeken Arslan, bu durumun Suriyelilere çalışma izni verilmesinin kolaylaştırılmasıyla azaltılabileceğini vurguladı.

"Geçici işçiler fon kapsamına alınmalı"

Türk-İş adına konuşan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök de işsizlikle mücadelede büyüme ve yatırım olanaklarının stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, yatırımların artırılması gerektiğini söyledi.

İstihdamda uzun süreli ve istikrarlı bir artışın, yeni yatırımlara dayalı bir verimlilikle mümkün olacağını belirten Gök, şunları dile getirdi:

"Esnekliğin işsizliğin çözümünde bir politika olarak kabul edilmesi mümkün değildir. İşsizlikle mücadelede kuşkusuz birincil önlem, uzun vadeli ekonomik büyüme ve sanayileşme politikalarının oluşturulmasıdır. Ekonomideki işgücü arzı artışını karşılayacak bir büyümenin sürdürülmesi ön koşuldur. Büyüme, emek piyasasına yeni girecek işgücüne ve mevcut işsizlere iş sağlamada önemli bir unsurdur."

Türkiye'deki İşsizlik Sigortası Fonu'nun, AB üyesi bazı ülkelerdeki uygulamalarla kıyaslandığında zorunlu tasarruf uygulamasıymış gibi olduğunu ifade eden Gök, şöyle dedi:

"Fondan daha çok kişinin faydalanmasını sağlamalıyız. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan faydalanan işçilerin kapsamı ve hakları iyileştirilmeli, bu kapsamda fona prim ödeyen geçici işçilerin, fon kapsamına alınması sağlanmalıdır."

"Genç işsizliği ülkenin geleceğini tehdit ediyor"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da İŞKUR yönetiminde ilgili tarafların daha çok söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, tüm teşvik ve desteklere rağmen işsizlikteki olumsuz tablonun değişmediğini dile getirdi.

İşsiz sayısının her geçen gün arttığını, özellikle genç işsizliğin ekonomik bir veri olmaktan çıktığını ifade eden Çerkezoğlu, "Yüksek orandaki genç işsizliği ülkenin geleceğini tehdit eden bir unsur haline gelmiştir. Bu tabloyu düzeltmek hepimizin sorumluluğunda. Bu kara tablonun tek sorumlusu sadece İŞKUR değildir. Bu tabloyu ortadan kaldıracak adımları atmak hepimizin görevidir." dedi.

İşsizliğin artmasının yanında istidamın da azaldığına dikkati çeken Çerkezoğlu, sigortalı işçi sayısının son bir yılda 500 bin kişi azaldığını söyledi.

Çerkezoğlu, İşsizlik Sigortası Fonuna da değinerek, fonun öncelikli görevinin işsizlere maaş vermek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA