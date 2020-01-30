İskoçya Parlamentosu Birleşik Krallık'tan ayrılık referandumu teklifini kabul etti

30.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:33

İskoçya Parlamentosu İngiltere'den ayrılmak için yeni bir referandum düzenleme teklifini kabul etti.



İngiltere ile Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunda fikir ayrılığı yaşayan İskoç hükümetinin parlamentoya sunduğu teklif 64'e karşı 54 oyla kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle