İskoçya Parlamentosu Birleşik Krallık'tan ayrılık referandumu teklifini kabul etti
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İskoçya Parlamentosu Birleşik Krallık'tan ayrılık referandumu teklifini kabul etti

İngiltere ile Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunda fikir ayrılığı yaşayan İskoç hükümetinin parlamentoya sunduğu teklif 64'e karşı 54 oyla kabul edildi

30.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.01.2020 13:33
İskoçya Parlamentosu Birleşik Krallık'tan ayrılık referandumu teklifini kabul etti

İskoçya Parlamentosu 'den ayrılmak için yeni bir referandum düzenleme teklifini kabul etti.


İngiltere ile 'nden ayrılma konusunda fikir ayrılığı yaşayan İskoç hükümetinin parlamentoya sunduğu teklif 64'e karşı 54 oyla kabul edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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