İskoçya'nın Glasgow kentinde, İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi

İskoçya'nın Glasgow kentinde, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

İskoçya'nın Glasgow kentinde, İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına karşı gösteri düzenlendi.

Binlerce protestocu, yerel saatle 13.00'te (TSİ 15.00) George Meydanı'nda toplandı.

"İsrail'i boykot ve izole edin" ve "Gazze'de ablukaya son verin", "İsrail ve ABD, bugün kaç tane çocuk öldürdün?" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "İşgale son" sloganları attı.

İsrail'in çocuklar başta olmak üzere sivilleri hedef alan saldırılarının durdurulmasını isteyen göstericiler, hem yetkililere hem de dünya kamuoyuna yaşananlar karşısında sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, daha sonra İsrail'in saldırılarına ilişkin haberlerinde taraf tutmakla suçladıkları BBC'nin binasına doğru yürüyüşe geçti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 52'si çocuk, 181 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen