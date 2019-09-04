İskoçya mahkemesi: "Johnson'un parlamentoyu askıya alma kararı yasal"

04.09.2019 13:20

İskoçya mahkemesi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu askıya alma kararının yasal olduğuna karar verdi.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un parlamentoyu Eylül ortalarına kadar askıya alma kararı bazı milletvekilleri tarafından itiraz etme haklarının ellerinden alınması ve 31 Ekim'de İngiltere'yi anlaşmasız bir Brexit'e götürmesi, yasa dışı ve anayasaya aykırı bulunmuştu. İskoçya Mahkemesi bugün parlamentoyu askıya alma kararının yasal olduğuna karar verdi. Yargıç Raymond Doherty, bu durumun mahkemelerin meselesi değil, siyasi bir mesele olduğunu açıkladı. - LONDRA

Kaynak: İHA