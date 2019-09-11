İskoçya mahkemesi: İngiltere Parlamentosu'nun askıya alınması yasal değil
İskoçya'nın en yüksek mahkemesi, Brexit krizi kapsamında Başbakan Boris Johnson'un İngiltere Parlamentosu'nu beş hafta süreyle askıya alma kararının yasal olmadığına hükmetti.
İskoçya'nın en yüksek mahkemesi, Brexit krizi kapsamında Başbakan Boris Johnson'un İngiltere Parlamentosu'nu beş hafta süreyle askıya alma kararının yasal olmadığına hükmetti.
Farklı partilerden milletvekillerinin başvurusunu ele alan mahkemenin, atılan adıma rağmen kararı durdurma yetkisi bulunmuyor. Karar önümüzdeki hafta salı günü İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde görüşülecek. Euronews.com'da Görüntüle