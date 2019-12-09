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İskoçya Lig Kupası Celtic'in!

İskoçya Lig Kupası'nı, Rangers'ı 1-0 yenen Celtic kazandı. Final maçı, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan "Old Firm" derbisini, Jullien'in 60. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Celtic, kupayı 19. kez müzesine götürdü.

09.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:14

İskoçya Lig Kupası'nı, Rangers'ı 1-0 yenen kazandı. Final maçı, kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan "Old Firm" derbisini, Jullien'in 60. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Celtic, kupayı 19. kez müzesine götürdü.

Kaynak: Dugout

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