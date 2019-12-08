İskoçya Lig Kupası Celtic'in

08.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:42

İskoçya Lig Kupası'nı, Rangers'ı 1-0 yenen Celtic kazandı.

Final maçı, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi. Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan "Old Firm" derbisini, Jullien'in 60. dakikadaki golüyle 1-0 kazanan Celtic, kupayı 19. kez müzesine götürdü.

Celtic'te Frimpong, 63. dakikada kırmızı kart gördü. Rangerslı Morelos, 64. dakikada kullandığı penaltıdan faydalanamadı.

Kaynak: AA