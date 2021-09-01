İskoçya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı pasaportu uygulamasına geçecek

İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu istenecek.

İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gece kulüpleri, müzik festivalleri ve futbol maçlarına girişte aşı pasaportu istenecek.

İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, parlamentoda yaptığı konuşmada, son 24 saat içinde ülkede 6 bin 170 Kovid-19 vakasının kaydedildiğini, bunun 10 bini geçebileceğini belirtti.

Halkı aşı olmaya ve mevcut kurallara uymaya çağıran Sturgeon, aşı sertifikası düzenlemesinin sonbahar ve kışa girerken virüsün yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Sturgeon, düzenlemeyi, gece kulüpleri, festivaller ve maçlara gideceklerin tam aşılı olmasını sağmak ve bu yerleri herkes için daha güvenli hale getirmek için "orantılı bir adım" olarak nitelendirdi.

Haftaya parlamentoya gelecek olan düzenleme, gece kulüplerinin yanı sıra kapalı ortamda ayakta 500'den fazla kişinin katıldığı etkinlikler için geçerli olacak.

Ayrıca, konserler ve festivaller gibi ayakta 4 binden fazla kişinin katıldığı açık hava etkinlikleri ile toplam seyirci sayısı 10 bini geçen maçlar gibi tüm etkinliklerde de sertifika istenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen