İskoçya ekibi Celtic'te Ange Postecoglou dönemi
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İskoçya ekibi Celtic'te Ange Postecoglou dönemi

İskoçya ekibi Celtic'te Ange Postecoglou dönemi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

İskoçya ekibi Celtic'te Neil Lennon'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou getirildi.

İskoçya ekibi Celtic'te Neil Lennon'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ange Postecoglou getirildi.

Celtic Kulübü, 55 yaşındaki Yunanistan doğumlu Avustralyalı çalıştırıcı Postecoglou ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Avustralya'nın Brisbane Roar, Melbourne Victory ekipleri ile Avustralya Milli Takımı'nda görev alan Postecoglou, son olarak Japonya takımı Yokohama Marinos'u çalıştırmıştı.

Geçen sezon üst üste 10. şampiyonluğunu hedefleyen Celtic, ligi Rangers'ın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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