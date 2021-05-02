İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 4-1 yendi
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İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 4-1 yendi

İskoçya derbisinde Rangers, Celtic'i 4-1 yendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisini, Celtic'i 4-1 yenen Rangers kazandı.

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisini, Celtic'i 4-1 yenen Rangers kazandı.

Ligdeki şampiyonluk grubu maçlarının 3. haftası, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getirdi.

Ev sahibi Rangers, 26 ve 57. dakikada Roofe, 33. dakikada Morelos, 90+2'nci dakikada Defoe'nun attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

McGregor'un kırmızı kart görmesiyle 26. dakikada 10 kişi kalan Celtic'in golü de 30. dakikada Edouard'an geldi.

Normal sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, puanını 96'ya yükseltti. İkinci sıradaki Celtic ise 73 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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