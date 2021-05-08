İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor
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İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor

İskoçya'daki parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlıları önde götürüyor
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İskoçya'da yapılan parlamento seçimlerini, ikinci bir bağımsızlık referandumu sözü veren İskoçya Ulusal Partisi (SNP) önde götürüyor.

İskoçya'da yapılan parlamento seçimlerini, ikinci bir bağımsızlık referandumu sözü veren İskoçya Ulusal Partisi (SNP) önde götürüyor.

SNP, sayılan 50 seçim bölgesinden 41'ini kazandı. Partinin 129 üyeli parlamentoda çoğunluğu elde edebilmesi için en az 65 sandalyeye ihtiyacı var.

SNP'nin bunu başaramasa bile bağımsızlık yanlısı Yeşiller ile iş birliği yaparak parlamentodan yeni bir bağımsızlık referandumu kararı çıkarabileceğine kesin gözle bakılıyor.

Partinin lideri ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, önceliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla başa çıkmak olduğunu ve ardından "ülkeye daha iyi bir gelecek seçeneği sunma zamanının geleceğini" söyledi.

Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Daily Telegraph gazetesindeki yazısında, krizden çıkarken bir başka referandumun "sorumsuz ve pervasız" olacağını savundu.

Referandum için izin gerekiyor

İskoç Ulusal Partisi, 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmiş olsalar da Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.

Brexit referandumunda İngilizlerin aksine yüzde 62 karşı oy kullanan İskoçlar, istemedikleri halde AB'den çıkarıldıklarını belirtiyor.

Ancak yeni bir bağımsızlık referandumu düzenlemek için İngiliz Parlamentosundan izin almak gerekiyor. Johnson liderliğindeki Muhafazakar Partinin 365 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu 650 üyeli parlamentodan böyle bir iznin çıkması imkansız görülüyor.

Bu nedenle bağımsızlık yanlılarının alternatif yollar deneyebileceği değerlendiriliyor. Bu seçeneklerden birini, İngiliz Parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye gitmek oluşturuyor.

Diğer bir yol ise merkezi hükümete rağmen referanduma gitmek ve olumlu sonuç çıkması halinde tek taraflı bağımsızlık ilan etmek.

Ancak bunun, Katalonya'da olduğu gibi gerginliğe ve merkezi hükümetin sert tepkisine yol açabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda bu durumun, Katalanlar gibi İskoçların da AB'nin desteğini kaybetmesine neden olabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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