Genç Adam, Evlendikten Sonra Başkasına Aşık Olan Karısından İntikamını Böyle Aldı

İskoçya'da yaşayan Andy Mitchell, 6 gün önce evlendiği karısı Meaghan'ın başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrendi.

ÇİFT, 3 HAZİRAN'DA DÜNYA EVİNE GİRDİ

40 yaşındaki Andy, 21 yaşındaki karısıyla Meksika'da 30 bin dolara mal olan gösterişli bir düğünle evlenmişti. Çift 3 Haziran'da evlenmişti.

MEAGEN BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNDE BAŞKA BİR ADAMA AŞIK OLDU

Ancak olay Andy'nin istediği gibi ilerlemedi. Meagen, bekarlığa veda partisinde başka bir adamla ilişki yaşamaya başlamıştı.

Andy, önce büyük bir şok yaşadı ve daha sonra sosyal medya medya hesabından şunları yazdı:

ANDY, EVLİLİK YÜZÜĞÜNÜ 400 STERLİNE SATACAĞINI AÇIKLADI

"Merhaba 3 Haziran'da dünya evine girdim ve bu Meaghan Mitchell evlilik yeminini ederken giydiği yüzüktü"

"Ancak 6 gün sonra onun bekarlığa veda gecesinde bir ilişkiye başladığını ve bunun evliliğimiz devam ettiği zamanda sürdüğünü öğrendim"

Andy, evlilik yüzüğünü bu sözlerle internete koyarak 400 sterline satacağını duyurdu.