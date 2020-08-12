İskoçya'da raydan çıkan yolcu treni devrildi İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesinde bir yolcu treni raydan çıkması sonucu devrildi.

İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesinde bir yolcu treni raydan çıkması sonucu devrildi.

BBC News'in haberine göre, Aberdeen'den Glasgow'a giden yolcu treni Stonehaven kasabası yakınlarında raydan çıktı.

Trenin 4 vagonu devrildi.

Olay üzerine bölgeye bir hava ambulansı olmak üzere 30 acil durum aracı sevk edildi.

Bölgede çalışmalar devam ederken ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Olayın, Stonehaven yakınlarındaki Carmont'ta şiddetli yağış nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kazanın ciddi olduğunu, kendisine ulaşan raporlara dayanarak büyük bir olayla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps de Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İngiliz Ulaşım Polisi, Ulusal Tren Ağı ve demir yolu işçileri olayın yaşandığı bölgede. Hükümet olarak her türlü desteği sağlayacağız. Tüm düşüncem yolcular ve aileleriyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA