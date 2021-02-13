İskoçya'da otizmli genç, yalnızlık hissettiği için ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtmaya başladı
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İskoçya'da otizmli genç, yalnızlık hissettiği için ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtmaya başladı

13.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:02
İskoçya'da otizmli genç, yalnızlık hissettiği için ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtmaya başladı

İngiltere'nin İskoçya bölgesinde Edinburgh kentinde tek başına yaşayan 28 yaşındaki otizmli Murray MacDonald, koronavirüs salgını sebebiyle karantinada kendini çok yalnız hissettiği için ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımı yapmaya başladı.

İngiltere'nin İskoçya bölgesinde Edinburgh kentinde tek başına yaşayan 28 yaşındaki otizmli Murray MacDonald, koronavirüs salgını sebebiyle karantinada kendini çok yalnız hissettiği için ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımı yapmaya başladı. MacDonald, aynı zamanda her gün çorba pişirip dağıttığını ve yaşlı kişilerin alışverişini de yaptığını belirtti.

İngiltere'nin kuzey bölgesindeki Edinburgh kentinde yalnız yaşayan otizmli Murray MacDonald, koronavirüs salgını sebebiyle evinde kendini yalnız hissettiği için ihtiyaç sahiplerine yiyecek yardımı yapmaya başladı. Evinde günlük çorba pişirip bisikletiyle ihtiyaç sahiplerine yaptığı çorbaları götüren MacDonald, diğer yandan da hem karantina hem de karlı hava koşulları sebebiyle alışverişini yapamayan yaşlı insanların alışverişlerini yaparak evlerine teslim ettiğini belirtti.

'İNSANLARI NEŞELENDİRMEK İSTEDİM'Murray, "Her şey Noel'den hemen önce başladı, ailesini göremeyen birçok kişiden biriydim ama Edinburgh'da bana yardımcı için toplanan arkadaşlarım olduğu için çok şanslıyım. Ama Edinburgh'da arkadaşlarını görmeyen pek çok insan olduğunu fark ettim. Bazıları tecrit edildi, bazıları eve gidemeyen öğrencilerdi ve ben sadece insanları neşelendirmek ve 'eğer biri bedava çorba isterse istesin ve ben senin için getireyim' demek istedim" dedi.'BİR SEFERDE 12 TORBA TAŞIDIM'

MacDonald, sosyal medyadan yardıma ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu ve kişilerin kendisine bu şekilde ulaştığını belirterek yardımlarını bisikletiyle yaptığını ifade etti. MacDonald, bir yaşlı kadının kendisine geçen hafta ulaştığını ve 12 torba alışveriş yaptığını söyledi. MacDonald, "Dün, herhangi birinin yardıma ihtiyacı olup olmadığını soran bir gönderi yaptım ve bir kadın beni aradı. Market siparişini alıp almayacağımı sordu, bu yüzden birkaç torba olacağını düşünerek oraya gittim ve olmadı. Yaklaşık 12 torbaydı. Neyse ki, teslimat çantam yanımda vardı, bu yüzden oraya yaklaşık altı veya yedi tane koydum ve gerisini de taşıdım. Araba kullandığımı düşünmüştü ve yürüdüğümü fark etmemişti. Kadın çok minnettardı, 100 yaşında bir kayınvalidesi vardı ve kar yüzünden dışarı çıkamıyordu" diye konuştu.


İskoçya'da otizmli genç, yalnızlık hissettiği için ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtmaya başladı
İskoçya'da otizmli genç, yalnızlık hissettiği için ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtmaya başladı
İskoçya'da otizmli genç, yalnızlık hissettiği için ihtiyaç sahiplerine çorba dağıtmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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