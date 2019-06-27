İskoçya'da nükleer santralde radyoaktif sızıntı! Çalışanlar tahliye edildi
İskoçya'daki bir nükleer santralde radyoaktif sızıntı tespit edildiği ve çalışanların tahliye edildiği bildirildi.
İngiliz medyası, İskoçya'daki bir nükleer santralde radyoaktif sızıntı tespit edildiğini ve çalışanların tahliye edildiğini duyurdu.
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