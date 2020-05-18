İskoçya'da ligler sona erdi, Celtic şampiyon ilan edildi
İskoçya Futbol Federasyonu, İskoçya Premiership'in sona erdirildiğini ve Celtic'in şampiyon ilan edildiğini açıkladı.
18.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:00
İskoçya Futbol Federasyonu, İskoçya Premiership'in sona erdirildiğini ve Celtic'in şampiyon ilan edildiğini açıkladı.
İskoçya'da normal sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilirken, kalan 3 hafta ve play off turu oynanmayacak. En yakın rakibinin 13 puan önünde lider durumda bulunan Celtic, şampiyon olurken, son sıradaki Hearts ise küme düştü. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla üst üste 9, toplamda ise 51'inci şampiyonluğuna ulaştı.
Kaynak: DHA