İskoçya'da ligler sona erdi, Celtic şampiyon ilan edildi İskoçya Futbol Federasyonu, İskoçya Premiership'in sona erdirildiğini ve Celtic'in şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

İskoçya Futbol Federasyonu, İskoçya Premiership'in sona erdirildiğini ve Celtic'in şampiyon ilan edildiğini açıkladı.

İskoçya'da normal sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilirken, kalan 3 hafta ve play off turu oynanmayacak. En yakın rakibinin 13 puan önünde lider durumda bulunan Celtic, şampiyon olurken, son sıradaki Hearts ise küme düştü. Yeşil-beyazlılar bu sonuçla üst üste 9, toplamda ise 51'inci şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: DHA