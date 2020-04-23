İskoçya'da koronavirüse yakalanan prematüre bebek iyileşti İskoçya'da 26 Mart'ta doğduktan hemen sonra yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan Peyton adlı prematüre bebeğin virüsü yendiği açıklandı.

İskoçya'da 26 Mart'ta doğduktan hemen sonra yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan Peyton adlı prematüre bebeğin virüsü yendiği açıklandı.

İskoçya'da sekiz hafta erken doğan ve üç haftalıkken koronavirüse (Covid-19) yakalanan prematüre bebeğin iyileştiği belirtildi.Sekiz hafta erken doğum yapan Tracy Maguire'nin Peyton isimli kızı üç haftalıkken koronavirüse yakalanmasının ardından iyileşti. 26 Mart'ta doğan Peyton doğduğunda 1.5 kiloydu. Maguire, doktorların test yapmak için Peyton'un burnuna bir çubuk soktuğunu izlerken o anları gördüğü "en kötü şeylerden" biri olarak anlattı. Hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra iyileşen Peyton'ın ülkede koronavirüse yakalanan en genç kişi olduğu belirtiliyor.

Kaynak: DHA