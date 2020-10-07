İskoçya'da koronavirüse karşı 'alkol yasağı'
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İskoçya'da koronavirüse karşı 'alkol yasağı'

07.10.2020 22:10 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:14
İskoçya'da koronavirüse karşı 'alkol yasağı'

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkede koronavirüse (Covid-19) karşı yeni getirilen kısıtlamaları duyurdu.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkede koronavirüse (Covid-19) karşı yeni getirilen kısıtlamaları duyurdu. Sturgeon, restoran ve barların 16 gün boyunda alkol satışı yapmasının yasak olduğunu ve saat 18.00'den sonra kapanacaklarını duyurdu.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, koronavirüse mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların getirildiğini açıkladı. Sturgeon, koronavirüsle mücadele kapsamında restoran ve barların 16 gün alkol satışı yapmasının yasaklandığını, saat 18.00'den sonra da bu mekanların kapatılacağını duyurdu.  İngiliz medyası ise söz konusu kararı, 'Sırada İngiltere mi var?" başlıklarıyla sayfalarına taşıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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