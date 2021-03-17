İskoçya'da hızlı aşılama süreci büyüme beklentilerini artırdı
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İskoçya'da hızlı aşılama süreci büyüme beklentilerini artırdı

17.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:36
İskoçya'da hızlı aşılama süreci büyüme beklentilerini artırdı

İskoçya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecinin tüketici güvenini artırdığı, büyümenin hızlanmasının beklendiği belirtildi.

İskoçya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama sürecinin tüketici güvenini artırdığı, büyümenin hızlanmasının beklendiği belirtildi.

Glasgow Üniversitesi'ne bağlı The Fraser of Allander Ekonomi Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, İskoçya'da devam eden Kovid-19 aşılmalarının tüketici güvenini artırdığı, 2021 yılında İskoç ekonomisinde daha yüksek bir büyüme beklendiği aktarıldı.

İskoçya'da ekonominin bu yıl yüzde 3,6, 2022'de ise yüzde 5,6 büyümesinin beklendiği bildirilen açıklamada, ekonomik hacmin Ekim 2022'de salgın öncesindeki seviyesine yeniden ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

The Fraser of Allander Ekonomi Enstitüsü Direktörü Mairi Spowage, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Daha önce hayal bile edemeyeceğimiz hızda aşılamaların yaygınlaşması, 2021'in ikinci yarısı ve sonrasına ilişkin iyimserliği artırıyor. Bu, 2022'deki büyüme beklentimizi artırmamıza neden oldu." ifadelerini kullandı.

Nüfusun yaklaşık 5,4 milyon olduğu İskoçya'da, şu anda kadar 1 milyon 982 bin kişinin ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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